Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, что тренерский штаб Евгения Рукавицына угрожал ей.

«В этой группе тренеров занимаются травлей спортсменов, об этом я хотела рассказать в своем интервью, — приводит слова Нугумановой matchtv.ru. — Тоже самое было и с Симой Саханович. Их убрали такими же методами, как меня и других девочек»

Нугуманова пообещала в ближайшее время предоставить доказательства того, что Рукавицын угрожал лично ей и говорил, что уберёт её из спорта.

Также она обвинила тренера Валентина Молотова в срыве её тренировок и угрозах убийства.

«Валентин Молотов однажды подъехал ко мне и сказал, что, если я буду катать программы он сделает мне подножку и я уйду на тот свет. Программы я катала без музыки, мне просто не разрешали катать».