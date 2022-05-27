Жители Москвы смогут бесплатно проводить тренировки в парках Москвы, сообщает официальный сайт Москомспорта. Проект «Спортивные выходные» официально возвращается в городские парки 28 мая.

Часть тренировок будет проходить у 16 павильонов «Здоровая Москва». Кроме того, на крыше Северного речного вокзала участники впервые смогут посетить стретчинг, также планируются тренировки в доме культуры ГЭС-2″.

Помимо стретчинга, в программы входят функциональные тренировки, северная ходьба, йога, а также и dance mix.

На RuTube-канале проекта и официальной странице в соцсети «Вконтакте» также будут проходить онлайн-зарядки, к которым можно присоединиться с понедельника по пятницу с 7 утра.