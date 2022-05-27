Представитель Норвежского антидопингового агентства Гейр Холден высказался по поводу ситуации с допинг-пробами российского лыжника Александра Большунова. Ранее стало известно, что РУСАДА проверяло Большунова на допинг в 2018 году шесть раз, в 2019 — один, в 2020 — ни разу, в 2021 — пять, в 2022 — шесть раз.

«Нужно отметить, что число проб не обязательно характеризует эффективность антидопинговой работы, — цитирует Dagbladet Холдена. — Но частота тестов сильно меняется в течение последних лет. И число тестов в 2019 и 2020 году не внушает доверия. У многих организаций возникли трудности при тестировании во время пандемии».

Большунову 25 лет. Помимо трёх золотых медалей Олимпиады-2022, он взял серебро и бронзу Игр в Пекине, три серебра и бронзу Олимпиады-2018. Также на его счету золотая, шесть серебяных и бронзовая награды чемпионатов мира. Дважды Большунов выигрывал общий зачёт Кубка мира и дважды побеждал на «Тур де Ски».