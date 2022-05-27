В российском фигурном катании разгорается очередной скандал. В центре внимания оказалась фигуристка Елизавета Нугуманова. На днях в интервью Sport24 она пожаловалась на унижения со стороны тренера Евгения Рукавицына. По словам спортсменки, штаб постоянно издевался над ней из-за фигуры.

«Проблемы с фигурой»

«У меня такая команда, которая постоянно говорит, что у меня проблемы с весом. А у меня на самом деле их никогда не было, — сказала Нугуманова. — Но хорошо, они мне говорят, что надо похудеть — я их слушала, худела, они же все-таки мои тренеры. Но ситуация иной раз уже до абсурда доходит».

Нугуманова также отметила, что у нее никогда не было проблем с фигурой, хотя тренеры говорили обратное. Также она заявила, что ей не давали нормально тренироваться:

«Весь прошлый сезон после контрольных прокатов я тренировалась самостоятельно. Я каталась на младших льдах, с маленькими детьми. Мне говорили: «Ты не заслуживаешь музыку на старшем льду. Ты не заслуживаешь тут кататься, я так решил».

Ответ тренеров

Нугумановой ответила вице-чемпионка мира Алёна Леонова, которая сейчас работает в штабе Рукавицына хореографом.

«В этом сезоне Лиза была не в своих кондициях. Это спорт высших достижений, я в принципе не понимаю, почему в таком случае спортсмену нужно жаловаться на рекомендации похудеть. Может, Лиза искала легких путей, не очень хочу комментировать этот момент», — сказала Леонова в интервью «РИА Новости».

Нугуманова ответила Леоновой

«Совсем неудивительно читать интервью Алены Леоновой, которая полностью зависит от Евгения Владимировича – работает в его группе. Леонова была от силы раза два на льду в этом сезоне, она просто обманывает читателей. Она была беременна, потом родила, семья, ребенок, сами понимаете – не до работы», — заявила Нугуманова в интервью «Матч ТВ».

Травля

На этом Нугуманова не остановилась. Она заявила, что в группе Рукавицына целенаправленно занимаются травлей спортсменов:

«В этой группе тренеров занимаются травлей спортсменов, об этом я хотела рассказать в своем интервью. То же самое было и с Симой Саханович. Их убрали такими же методами, как меня и других девочек. Вес здесь совсем ни при чем, это всего лишь малая доля, одной из схем, когда хотят убрать спортсмена. Евгений Владимирович мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта».

Фигуристка пообещала предоставить доказательства угроз.

Угрозы убийством

Ну а самым резким заявлением Нугумановой стало то, что один из тренеров Валентин Молотов угрожал ей даже убийством.

«Валентин Молотов однажды подъехал ко мне и сказал, что если я буду катать программы, он сделает мне подножку и я уйду на тот свет. Программы я катала без музыки, мне просто не разрешали катать, а я очень хотела, хотела хорошо выступать, и я понимала, что мне нужно тренироваться, а люди намеренно все это делали, я просто не знала, кому я так мешаю и что вообще происходит».

Мнения со стороны

В мире фигурного катания мнения разделились. За Рукавицына заступились Татьяна Тарасова, Ренат Лайшев и Максим Траньков.

«Если тренер говорит, что надо похудеть, значит, надо похудеть. Потому что мы связаны с многооборотными прыжками и сложными вращениями. С лишним весом можно сломать ногу», — сказала Тарасова в интервью «Матч ТВ».

«Она еще молодая, должна подумать, потому что через пять лет будет кусать локти, что предъявляла такие претензии. Тем более такой вид спорта нашумевший», — считает глава «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Могу сказать слова поддержки тренерскому штабу и выразить полную солидарность. Все видели сезон Лизы. Абсолютно нормально, когда тренер тебе говорит какие-то вещи, чтобы спасти твою карьеру», — заявил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

А вот Андрей Мозалёв встал на защиту Нугумановой.

«Видел ее в этом сезоне в коридорах после льда почти каждый день в слезах, так как мы на одном катке катаемся, часто пересекались. Она мне рассказывала о происходящем. Знаю ее хорошо, она добрая и честная», — написал фигурист в Телеграм-канале.

Нугуманова

Елизавете Нугумановой 19 лет. Основных достижений она добилась на юниорском уровне: выиграла «Триглав Трофи», стала второй на «Таллинн Трофи», дважды попадала в призы на юниорском Гран-при, неоднократно побеждала на этапах Кубка России.

На взрослом уровне Нугуманова выиграла мемориал Панина, один раз победила на этапе Кубка России, завоевала бронзу на челленджере в Варшаве. Лучшим результатом на чемпионате России для нее стало шестое место в сезоне-2020/21.

Рукавицын

Евгению Рукавицыну 45 лет. За свою карьеру он воспитал таких фигуристов, как Алёна Леонова (вице-чемпионка мира), Константин Меньшов (бронзовый призёр ЧЕ), Ксения Макарова (чемпионка России), Дмитрий Алиев (чемпион Европы) и многих других.