Международная федерация хоккея официально утвердила проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года в Финляндии и Латвии, сообщает «Петербургский дневник».

Изначально планировалось провести турнир в Санкт-Петербурге, но в связи с ситуацией в Украине ЧМ был перенесён. Единственную заявку на его организацию подали финский Тампере и латвийская Рига.

Кроме того, Россия и Беларусь не сыграют на ЧМ-2023 и других турнирах ИИХФ в 2023 году.

Молодёжный чемпионат мира-2023 был перенесён из Новосибирска и Омска в Канаду.

Чемпионат мира по хоккею проходил в Санкт-Петербурге один раз — в 2000 году.