Фигурное катание в последние годы стало чрезмерно токсичным видом спорта. Болельщики поливают грязью спортсменов грязью в соцсетях и на форумах, эксперты часто высказываются в резкой форме, да и сами спортсмены зачастую не стесняются в выражениях. Новым скандалом стало интервью талантливой фигуристки Елизаветы Нугумановой. После завершения сезона-2021/22 она пожаловалась на издевательства со стороны тренера Евгения Рукавицына. Сейчас подробно останавливаться на всех подробностях их «войны» мы не будем, вы можете изучить наш материал.

Но во всех словах Нугумановой наибольший интерес вызывают её реплики о лишнем весе:

«У меня такая команда, которая постоянно говорит, что у меня проблемы с весом. А у меня на самом деле их никогда не было. Но хорошо, они мне говорят, что надо похудеть — я их слушала, худела, они же все-таки мои тренеры. Но ситуация иной раз уже до абсурда доходит.

В итоге я худела, конечно, но грань переходить нельзя. Я же тоже смотрю на себя со стороны и понимаю, что на льду выгляжу хорошо. Не слепая же я. И если бы понимала, что выгляжу не очень, я бы обязательно все исправила, но это не так. Ну, не толстая я! А тренеры мне весь прошлый сезон говорили обратное: что я полная, что не получается ничего из-за веса».

И если посмотреть на фотографии Нугумановой, то с ней сложно не согласиться. Фигуристке всего 19 лет, она выглядит очень стройной и симпатичной девушкой. Никаких признаков «лишнего веса» даже по меркам фигурного катания у неё не наблюдается.

Так в чём же причина такого отношения тренеров?

Всё просто: тот самый пресловутый жестокий и беспощадный пубертат. Девушки с возрастом начинают меняться, у них изменяются пропорции, изменяется фигура, и они уже не те лёгкие «пушинки», которые вращали в 15 лет четверные прыжки.

Пубертат стал бичом многих юных спортсменок. Самым драматичным примером стала ситуация с Юлией Липницкой: девушка до того заморила себя голодом, что попала в клинику с анорексией.

Алина Загитова в 2018 году бойко заявляла: «Пубертат – это глупости. Надо просто закрыть рот и не есть». А когда возраст настиг и её, фигуристка в момент вылетела из обоймы фавориток. Сейчас Загитовой 20 лет, и она выглядит как привлекательная молодая девушка с красивой фигурой. Но если бы она сейчас продолжала карьеру, то её нынешняя фигура считалась бы по современным меркам просто жирной.

Фигурное катание сильно омолодилось, и в 15 лет гораздо проще прыгать четверные прыжки, а в 17 – мечтать о пятерных. Но здесь можно снова обратиться к словам Нугумановой:

«Я все-таки считаю, что женское катание должно быть женским. Аня [Щербакова] и Камила [Валиева] прекрасны. Но они вот такие — худенькие, тоненькие, красивые. А я вот такая, и меньше не могу быть физически».

В среде новоявленных фанатов термин «зреложенское катание» стал чуть ли не ругательством. Молодые девушки в возрасте 20 лет и больше прямым текстом называются «коровами, не способными оторваться ото льда». Но посмотрите на этих «коров». Разве артистизм, пластичность и эстетическая красота женщин не является важным фактором для того, чтобы наслаждаться этим видом спорта? Конечно, нам всем нравится, когда 15-летняя пушинка делает какой-то невероятный волчок в воздухе, когда не успеваешь сосчитать, сколько раз она обернулась вокруг своей оси. Но неужели фигурное катание теперь – это одни только прыжки? Неужели раньше, когда даже тройной прыжок считался высочайшим мастерством, фигурное катание было скучным и не пользовалось популярностью? Просто раньше в нашей стране были более популярны другие дисциплины – те, в которых россияне были фаворитами. В восьмидесятые годы это было парное катание, в девяностые и начале нулевых – мужское. Сейчас пришёл черёд одиночниц. И пришёл черёд понять, что решение ИИХФ поднять возрастную планку правильное. Оно сбережёт многие карьеры как физически, так и психологически. И что, что пять четверных прыжков мы будем теперь видеть только на юниорских турнирах.

Защитники нынешней возрастной планки в фигурном катании могут возразить: фигуристкам придётся дольше оставаться в спорте, а так они уже в 18 лет могут уходить на покой, став суперзвёздами. Но и на это есть контраргумент: а все ли хотят в 18 лет уходить на покой? Все ли хотят подниматься к высочайшему уровню чуть ли не с пелёнок, чтобы потом продержаться на Олимпе один-два сезона? Почему так много фигуристок выжимают из себя все силы, чтобы и дальше бороться с 15-летними «пушинками»? Почему Нугуманова продолжала заниматься, несмотря на все стрессы? Если бы в фигурном катании была возможность оставаться подольше, то у той же Евгении Медведевой ещё был бы шанс взять реванш после фиаско на Олимпиаде. Но в 2020 году уже не нужны были ни она, ни Алина Загитова.

После поднятия возрастного ценза историй про унизительную сгонку веса и чемпионок на один день станет меньше. И это правильно.