Фигурное катание в последние годы стало чрезмерно токсичным видом спорта. Болельщики поливают грязью спортсменов грязью в соцсетях и на форумах, эксперты часто высказываются в резкой форме, да и сами спортсмены зачастую не стесняются в выражениях. Новым скандалом стало интервью талантливой фигуристки Елизаветы Нугумановой. После завершения сезона-2021/22 она пожаловалась на издевательства со стороны тренера Евгения Рукавицына. Сейчас подробно останавливаться на всех подробностях их «войны» мы не будем, вы можете изучить наш материал.
Скандал в фигурном катании: Нугуманова обвинила тренеров в угрозах убийством
Но во всех словах Нугумановой наибольший интерес вызывают её реплики о лишнем весе:
«У меня такая команда, которая постоянно говорит, что у меня проблемы с весом. А у меня на самом деле их никогда не было. Но хорошо, они мне говорят, что надо похудеть — я их слушала, худела, они же все-таки мои тренеры. Но ситуация иной раз уже до абсурда доходит.
В итоге я худела, конечно, но грань переходить нельзя. Я же тоже смотрю на себя со стороны и понимаю, что на льду выгляжу хорошо. Не слепая же я. И если бы понимала, что выгляжу не очень, я бы обязательно все исправила, но это не так. Ну, не толстая я! А тренеры мне весь прошлый сезон говорили обратное: что я полная, что не получается ничего из-за веса».
И если посмотреть на фотографии Нугумановой, то с ней сложно не согласиться. Фигуристке всего 19 лет, она выглядит очень стройной и симпатичной девушкой. Никаких признаков «лишнего веса» даже по меркам фигурного катания у неё не наблюдается.
Так в чём же причина такого отношения тренеров?
Всё просто: тот самый пресловутый жестокий и беспощадный пубертат. Девушки с возрастом начинают меняться, у них изменяются пропорции, изменяется фигура, и они уже не те лёгкие «пушинки», которые вращали в 15 лет четверные прыжки.
Пубертат стал бичом многих юных спортсменок. Самым драматичным примером стала ситуация с Юлией Липницкой: девушка до того заморила себя голодом, что попала в клинику с анорексией.
Алина Загитова в 2018 году бойко заявляла: «Пубертат – это глупости. Надо просто закрыть рот и не есть». А когда возраст настиг и её, фигуристка в момент вылетела из обоймы фавориток. Сейчас Загитовой 20 лет, и она выглядит как привлекательная молодая девушка с красивой фигурой. Но если бы она сейчас продолжала карьеру, то её нынешняя фигура считалась бы по современным меркам просто жирной.
Фигурное катание сильно омолодилось, и в 15 лет гораздо проще прыгать четверные прыжки, а в 17 – мечтать о пятерных. Но здесь можно снова обратиться к словам Нугумановой:
«Я все-таки считаю, что женское катание должно быть женским. Аня [Щербакова] и Камила [Валиева] прекрасны. Но они вот такие — худенькие, тоненькие, красивые. А я вот такая, и меньше не могу быть физически».
В среде новоявленных фанатов термин «зреложенское катание» стал чуть ли не ругательством. Молодые девушки в возрасте 20 лет и больше прямым текстом называются «коровами, не способными оторваться ото льда». Но посмотрите на этих «коров». Разве артистизм, пластичность и эстетическая красота женщин не является важным фактором для того, чтобы наслаждаться этим видом спорта? Конечно, нам всем нравится, когда 15-летняя пушинка делает какой-то невероятный волчок в воздухе, когда не успеваешь сосчитать, сколько раз она обернулась вокруг своей оси. Но неужели фигурное катание теперь – это одни только прыжки? Неужели раньше, когда даже тройной прыжок считался высочайшим мастерством, фигурное катание было скучным и не пользовалось популярностью? Просто раньше в нашей стране были более популярны другие дисциплины – те, в которых россияне были фаворитами. В восьмидесятые годы это было парное катание, в девяностые и начале нулевых – мужское. Сейчас пришёл черёд одиночниц. И пришёл черёд понять, что решение ИИХФ поднять возрастную планку правильное. Оно сбережёт многие карьеры как физически, так и психологически. И что, что пять четверных прыжков мы будем теперь видеть только на юниорских турнирах.
Защитники нынешней возрастной планки в фигурном катании могут возразить: фигуристкам придётся дольше оставаться в спорте, а так они уже в 18 лет могут уходить на покой, став суперзвёздами. Но и на это есть контраргумент: а все ли хотят в 18 лет уходить на покой? Все ли хотят подниматься к высочайшему уровню чуть ли не с пелёнок, чтобы потом продержаться на Олимпе один-два сезона? Почему так много фигуристок выжимают из себя все силы, чтобы и дальше бороться с 15-летними «пушинками»? Почему Нугуманова продолжала заниматься, несмотря на все стрессы? Если бы в фигурном катании была возможность оставаться подольше, то у той же Евгении Медведевой ещё был бы шанс взять реванш после фиаско на Олимпиаде. Но в 2020 году уже не нужны были ни она, ни Алина Загитова.
После поднятия возрастного ценза историй про унизительную сгонку веса и чемпионок на один день станет меньше. И это правильно.