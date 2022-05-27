УЕФА принял решение разводить при жеребьёвке своих турниров команды из Украины и Беларуси. Решение вступает в силу незамедлительно.

Как говорится в заявлении исполкома УЕФА, оно принято для обеспечения безопасности команд и официальных лиц.

Таким образом, сборные Украины и Беларуси не смогут пересечься на турнирах под эгидой УЕФА, а команды — в еврокубковых турнирах.

Напомним, что Россия и Беларусь отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА в следующем сезоне в связи с ситуацией в Украине.

Напомним, что с 2014 года УЕФА разводит при жеребьёвке сборные России и Украины. Кроме того, при жеребьёвке разводят команды Косово и Сербии, а также Армении и Азербайджана.