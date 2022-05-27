Российская фигуристка Мария Талалайкина поддержала Елизавету Нугуманову, обрушившуюся с обвинениями на тренера Евгения Рукавицына. Нугуманова обвинила своего наставника в травле, оскорблениях и срыве подготовки.

«Я долго думала, но все-таки выскажу свое мнение. Тренер, это самый важный человек в жизни спортсмена, иногда даже важнее родителей. И сейчас мне повезло работать с настоящими профессионалами, — написала Талалайкина в соцсети. — Унижению и буллингу со стороны тренера не должно быть места. Я знаю точно, о чем говорю».

Талалайкина ранее выступала в группе Рукавицына, но в 2021 году уехала в Италию.