«Зенит-2» разгромно победил «Химик» в матче девятого тура второго этапа ФНЛ-2 в группе 2. Подопечные Владислава Радимова выиграли на выезде со счётом 4:0.

Счёт на 9-й минуте открыл Василий Запрягаев. На 13-й отличился Александр Сандрачук. На 20-й игрок «Химика» Дмитрий Соловьёв поразил свои ворота. Окончательный счёт установил Никита Колдунов на 89-й минуте.

«Зенит-2» за тур до конца сезона занимает второе место в нижней подгруппе с 25 очками. «Химик» идёт последним и лишился шансов сохранить прописку в ФНЛ-2.