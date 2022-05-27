Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала расписание всероссийских соревнований по фигурному катанию в новом сезоне. Как сообщалось ранее, ФФККР создала свой аналог серии Гран-при на фоне отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Расписание этапов выглядит следующим образом:
Москва – 21-23 октября
Сочи – 28-10 октября
Казань – 4-6 ноября
Москва – 11-13 ноября
Самара – 18-20 ноября
Пермь – 25-27 ноября
Как сообщалось ранее, чемпионат России пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря.