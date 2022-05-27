Нападающий Артём Дзюба отказался от предложения из Китая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Этим летом 33-летний форвард станет свободным агентом в связи с истечением срока соглашения с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что Дзюбой интересуется «Црвена Звезда», однако затем в Сербии отказались от идеи приглашения нападающего. Кроме того, в разных источниках говорилось о вариантах в Китае, MLS и об интересе «Фенербахче».

По новой информации приоритетом для Дзюбы станет Российская премьер-лига: форвард хочет остаться в России.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 38 матчей, забил 13 мячей и отдал 8 передач.

В общей сложности Дзюба отыграл 249 матчей, забил 108 мячей и стал четырёхкратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и четыре раза — Суперкубок страны, а также дважды выиграл гонку бомбардиров.