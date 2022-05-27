Сегодня Международная федерация хоккея официально объявила о переносе чемпионата мира-2023 из Санкт-Петербурга в Финляндию и Латвию. Северная столица будет вынуждена ждать мирового первенства ещё несколько лет. А болельщики со стажем – вспоминать, как город на Неве однажды уже принимал турнир. Хотя воспоминания о нём остались такие, что лучше бы не оставались вовсе.

Петербург принимал ЧМ по хоккею в 2000 году, и для того, чтобы ощутить всю трагедию того турнира, очень важно понять контекст.

Контекст

В девяностые годы наш хоккей переживал серьёзный кризис. Денег у большинства клубов было мало, управленческий кризис был катастрофический, а хоккеисты массово уезжали не только в НХЛ, но и в европейские чемпионаты. Кадры хоккейные у нас всё ещё были неплохие, но многие из них игнорировали турниры сборных – неслучайно в те годы появился термин «отказники».

Первый и последний чемпионат мира Россия выигрывала аж в 1993 году. Более того, с тех пор у нашей команды не было даже ни одной медали мирового первенства. А последний раз принимала турнир страна ещё в советский период – в 1986-м. И вот, спустя 14 лет, в новой России, с надеждой смотрящей в будущее, снова проводится мировое первенство. На открытие турнира в своём родном городе приезжает и новый президент страны – молодой политик Владимир Путин. А самое главное – в сборной удалось собрать практически всех сильнейших доступных хоккеистов. На турнир приехало аж 12 игроков НХЛ, во главе с самим Павлом Буре. В 2000 году Буре был почти как Овечкин сейчас. Для сравнения: годом ранее на ЧМ-1999 в заявке сборной России был только один НХЛ-овец Алексей Яшин.

В общем, ожидания от того турнира были просто колоссальные. Любое место, кроме первого, воспринималось бы как неудача.

Успешное начало

И первая же игра показала всю серьёзность намерений сборной России. В матче с Францией подопечные Александра Якушева вдоволь покуражились над соперником – 8:1, с хет-триком Сушинского и дублем Буре!

Но только надо понимать, что противостояла сборной России одна из слабейших хоккейных команд, которую можно было обыграть и без тренера. Такое впечатление, что в сборной этого не поняли.

Фиаско с США и Швейцарией

И уже вторая игра против США показала все проблемы команды, которые потом аукнутся ей во всех остальных встречах. Главная из них – несыгранность. Такое впечатление, что тренерский штаб понятия не имел, как им работать с навалившимся звёздным составом.

Например, в первом звене играли герои Олимпиады-1998 Буре – Жамнов – Каменский. Но только эта связка не выходила вместе со времён той самой Олимпиады. И их заново надо было натаскать на взаимодействие. Но с американцами они выглядели так, как будто впервые увидели друг друга на льду. Чем занимался тренерский штаб, можно только догадываться.

Весьма странным был и выбор вратаря. Владислав Третьяк, который на тот момент тренировал голкиперов в штабе сборной, настойчиво протаскивал молодого Илью Брызгалова из «Лады» при наличии матерого Егора Подомацкого, который не раз вытаскивал матчи сборной чуть ли не в одиночку. Это годы спустя Брызгалов станет одной из звёзд НХЛ, но в 2000 году он был явно не готов к роли первого номера на крупном турнире.

Американцы легко обыграли Россию 3:0. Но особого внимания этому результату не придали: ну притираемся немножко, там впереди проходные соперники уровня Франции.

В третьей игре Россия встречалась со Швейцарией. И это не та Швейцария, что сейчас достойно выглядит на чемпионатах мира и пытается бороться за медали. Тогдашняя Швейцария до этого умудрилась проиграть французам. Зато в поединке с хвалёной российской сборной победила 3:2.

Россия на предварительном этапе заняла в своей подгруппе унизительное третье место и обошла Францию лишь по дополнительным показателям. При этом сами французы дали бой США и в третьем периоде сравняли счёт с 0:2 на 2:2. Если бы им удалось удержать ничью, то Россия и вовсе стала бы в группе последней и на домашнем турнире боролась бы за выживание с Украиной, Австрией и Японией.

Позорный второй этап

Но у России был шанс всё исправить. На втором этапе команде предстояли подряд два матча с соседями – Латвией и Беларусью. В обоих матчах необходимо было побеждать, но уже в первой решающей игре россияне опозорились. И главным антигероем матча стал Брызгалов. Один гол он пропустил в ближний угол, затем не смог взять не самый сложный бросок с ползоны, ну и увенчалось всё эпичнейшим автоголом Максима Галанова. Чтобы вы понимали: Галанов на тот момент играл в НХЛ и ехал вроде бы как под «усиление» состава. Усилил, нечего сказать.

У России ещё оставались математические шансы на плей-офф, но окончательно они были похоронены в игре с Беларусью. 0:1. Звёзды НХЛ Буре, Яшин, Каменский, Жамнов, Николишин, Коваленко и другие не смогли заковырять ни одной шайбы Андрею Мезину.

Кстати, на эту игру тренерский штаб наконец-то поставил Подомацкого. Играл Егор и в заключительном матче со Швецией, который сборная наконец-то провела от души и победила 4:2. В этот момент хотелось кричать: где ж вы были раньше?

Звёздная Россия в итоговой таблице заняла позорное одиннадцатое место из 16 участников. Худший результат в истории сборной.

Причины провала

На самом деле причины такого провала лежат на поверхности. Одну из них мы уже упомянули: несыгранность звеньев. Неслучайно лучше всех в составе команды действовала сыгранная пятёрка московского «Динамо». Ещё одной проблемой стал разлад в тренерском штабе. Александр Якушев и Зинэтула Билялетдинов до того успешно работали вместе, а в этот раз не могли никак прийти к компромиссу с составом. Билялетдинов продавливал свой динамовский состав, Якушев видел другие сочетания. Плюс сильно подвёл штаб и тренер вратарей Владислав Третьяк своей непонятной ставкой на Брызгалова.

Не способствовала успеху и атмосфера в сборной. Позднее хоккеисты рассказывали, что их в худших советских традициях увезли куда-то за пределы города на закрытую базу, где охраняли от посторонних взоров тройным кольцом ФСБ. При этом такой уровень безопасности умудрялись сочетать с нехоккейными мероприятиями. Позднее Андрей Николишин вспоминал: «Когда приехали в сборную, водили нас по клубам-ресторанам зачем-то, с медведями встречали».

Конечно, не обошлось и без банального невезения. Латвийский кипер Артур Ирбе поймал в матче с Россией кураж и отражал почти всё, что летело в створ.

Возможно, сыграла свою роль и психология. После нескольких лет провалов от сборной ждали только золота, да ещё и на домашнем льду. Мелочей в хоккее не бывает.

Последствия

Для хоккеистов последствий того провала практически не было. Все они позднее с успехом выступали за свои клубы, многие уехали в НХЛ, некоторые сыграли важную роль в бронзе Олимпиады-2002 и серебре ЧМ того же года.

Александр Якушев тут же был отправлен в отставку и с тех пор больше никогда не тренировал. Его помощник Билялетдинов стал одним из лучших клубных тренеров России с «Ак Барсом». Третьяк позднее возглавил Федерацию хоккея России, в которой работает до сих пор.

Сборную же принял Борис Михайлов, с которым она выигрывала чемпионат мира-1993. А уже в 2002-м именно Михайлов принёс нашей команде вторые в её истории медали ЧМ – на этот раз серебряные. После ухода Михайлова командой безуспешно поруководили ещё несколько специалистов, а настоящий ренессанс у неё начался в 2007 году, когда команду возглавил Вячеслав Быков.

Ну а игра сборной и работа тренерского штаба на чемпионате мира в Санкт-Петербурге наглядно продемонстрировала, как делать не надо.