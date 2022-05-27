«Зенит» уступил ЦСКА в четвёртом матче финала Единой лиги ВТБ. Игра состоялась на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась победой армейцев в овертайме со счётом 111:110. Счёт по четвертям: 16:22, 30:22, 17:26, 23:16, 24:25.

Баскетболист армейцев Уилл Клайберн набрал 33 очка, Алексей Швед — 21, Никола Милутинов сделал «дабл-дабл»: 20 очков и 17 передач, на счету Каспера Уэйра 18 очков.

У «Зенита» самым результативным стал Билли Бэрон — 28 очков. Сергей Карасёв набрал 25, Александер Пойтресс — 20, Джордан Лойд — 15 и сделал 10 передач, Мики Джордан — 13.

ЦСКА повёл в серии 3-1 (83:59, 82:73, 93:79, 110:111 2ОТ). Пятая игра серии состоится 30 мая в Москве.