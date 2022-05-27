Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга 21-й номер «посева» в четырёх сетах обыграл 10-го «сеяного» британца Кэмерона Норри — 5:2, 7:5, 5:7, 6:4.

Матч длился 3 часа 37 минут. Хачанов сделал семь подач навылет и допустил пять двойных ошибок. На счету Норри восемь эйсов и четыре двойных.

Хачанов взял восемь подач соперника и проиграл пять своих.

В четвёртом круге россиянину предстиот встреча с испанцем Карлосом Алькарасом, шестой ракеткой мира.

Борьбу в турнире продолжают также Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Им предстоят встречи третьего круга с Кристианом Гариным и Миомиром Кецмановичем соответственно.