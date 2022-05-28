«Колорадо» стал третьим полуфиналистом Кубка Стэнли-2022. В шестом матче серии 1/4 финала «Эвеланш» обыграли «Сент-Луис» со счётом 3:2.

Счёт открыли «Блюз» на последней минуте первого периода — отличился Джастин Фолк. На 26-й Джей-Ти Компер забросил ответную шайбу. На 30-й Джордан Кайру снова вывел «Сент-Луис» вперёд. На 50-й минуте Компер оформил дубль, а за шесть секунд до конца третьего периода Даррен Хелм принёс «Колорадо» победу, избежав овертайма.

Российские форварды «Блюз» Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Иван Барбашев и Алексей Торопченко очков не набрали, как и Валерий Ничушкин у «Эвеланш».

«Колорадо» выиграл серию 4-2 (3:2, 1:4, 5:2, 6:3, 4:5, 3:2) и вышел в финал Западной конференции. Его соперником станет «Эдмонтон».

В финале «Востока» «Тампа-Бэй» встретится с победителем серии «Каролина» — «Рейнджерс» (счёт 3-2).