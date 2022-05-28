«Челси» на официальном сайте объявил о продаже клуба. Новым его владельцем станет консорциум американского бизнесмена Тодда Боули Clearlake Capital. Официально сделка будет завершена в понедельник, 30 мая.

С 2003 по 2022 год «Челси» владел российский бизнесмен Роман Абрамович. По данным СМИ, стоимость сделки составит порядка 4,25 миллиарда фунтов стерлингов (5,2 миллиарда долларов).

2,5 миллиарда фунтов из них направят на покупку акций «Челси» — эти средства Абрамович обещал направить на благотворительность.

При Абрамовиче «Челси» выиграл большую часть трофеев в истории: пять чемпионатов, пять Кубков, два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, две Лиги чемпионов, две Лиги Европы, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.