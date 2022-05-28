Немецкий тренер Даниэль Фарке объяснил свои причины ухода из «Краснодара». Специалист возглавил кубанцев в январе 2022 года, но уже в марте ушёл из клуба, не проведя ни одного официального матча. Вместе с ним клуб покинули ассистенты, а также восемь иностранных футболистов.

Фарке в интервью Sueddeutsche Zeitung рассказал, что поначалу был сфокусирован на спортивных задачах, но затем понял отсутствие спортивных перспектив.

Также тренер добавил, что за него беспокоились семья и друзья, когда на юге России закрыли аэропорты.

Вместо Фарке первую команду возглавил тренер дубля Александр Сторожук. Под его руководством «Краснодар» занял четвёртое место в таблице РПЛ, играя преимущественно воспитанниками.