Защитник «Калгари» Никита Задоров провёл всю серию 1/4 финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона» со сломанными рёбрами. Об этом сообщил журналист Салим Валим Валджи в соцсетях.

27-летний хоккеист получил травму в последней игре серии первого раунда против «Далласа». Всего у него были сломаны три ребра.

Всего в Кубке Стэнли-2022 Задоров отметился 3 (0+3) очками в двенадцати матчах. В регулярном чемпионате-2021/22 на счету Задорова 74 матча и 22 (4 + 18) очка.

«Калгари» проиграл «Эдмонтону» серию со счётом 1-4. «Ойлерз» в финале Западной конференции сыграют с «Колорадо».