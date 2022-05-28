Российский фигурист Марк Кондратюк призван для прохождения сложной службы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦСКА. 18-летний спортсмен будет проходить срочную военную службу в Балашихе в спортивной роте ЦСКА.

«Кондратюк призван. Он рядовой спортивной роты ЦСКА, город Балашиха», — говорится в заявлении.

Марку Кондратюку 18 лет. Он тренируется в группе Светланы Соколовской. В сезоне-2021/22 фигурист стал олимпийским чемпионом Пекина-2022 в командном турнире, а завоевал золото чемпионатов России и Европы.