Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга седьмой номер «посева» обыграл представителя Чили Кристиана Гарина, занимающего 37-е место в рейтинге ATP. Счёт по сетам — 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (13:11).

Рублёв сделал десять эйсов и допустил четыре двойных ошибки. На счету Гарина четыре подачи навылет и три двойных. Россиянин взял пять подач соперника и проиграл три своих. Игра длилась 3 часа 11 минут.

Рублёв в четвёртом круге встретится с представителем Италии Янником Синнером, имеющим 11-й номер «посева».

Ранее в четвёртый круг пробился Карен Хачанов (21-й «сеяный»), который сыграет с шестым номером «посева» Карлосом Алькарасом.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в эти минуты проводит матч третьего круга с Миомиром Кецмановичем из Сербии. После двух сетов счёт 2-0 в пользу Медведева.