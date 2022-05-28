Президент Российского футбольного союза Александр Дюков дал понять, что в организации не рассматривают вариант длительного отстранения клуба от международных турниров. Напомним, что в связи с ситуацией в Украине ФИФА и УЕФА отстранили клубы из России от участия в международных стартах, начиная с весны 2022 года. Позднее УЕФА продлил отстранение на сезон-2022/23.

«Мы не рассматриваем горизонт нашего отстранения в три-пять лет. Отстранение касается только следующего сезона, мы подали на него апелляцию. Пока исходим из того, что сможем принять участие в отборе на ЧЕ-2024», — цитирует «Спорт-Экспресс» Дюкова.

Из-за дисквалификации российские клубы не смогут принять участие в еврокубковых турнирах, а сборная России — в Лиге наций.