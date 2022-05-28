Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга вторая ракетка мира в трёх сетах обыграл серба Миомира Кецмановича — 6:2, 6:4, 6:2.

Матч длился менее двух часов — Медведев расправился с соперником за 1:51.

Россиянин шесть раз подавал навылет и допустил три двойных ошибки. На счету Кецмановича ни одного эйса и ни одной двойной.

Медведев не отдал ни одной своей подачи и взял пять подач оппонента.

В четвёртом круге Медведев сыграет с победителем матча между Жилем Симоном и хорватом Марином Чиличем, «посеянным» под номером 20.

Ранее в четвёртый круг пробились также Андрей Рублёв и Карен Хачанов, которые сыграют с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом соответственно.