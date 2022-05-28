«Химки» крупно обыграли «СКА-Хабаровск» в ответном стыковом матче за право участия в розыгрыше РПЛ в сезоне-2021/22 — 3:0.

Счёт на восьмой минуте с пенальти открыл Денис Глушаков. В добавленное к первому тайму время Резиуан Мирзов увеличил преимущество хозяев, а на 50-й минуте Александр Долгов забил третий мяч, всего через две минуты после выхода на замену.

Игра состоялась на «Арене Химки», судил её Сергей Иванов.

В первом матче «СКА-Хабаровск» победил 1:0. Таким образом, «Химки» выиграли по сумме двух игр и сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон.

В ещё одном стыковом матче сегодня встретятся «Уфа» и «Оренбург». Первая встреча в Оренбурге завершилась вничью 2:2.