Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга Касаткина обыграла американку Шелби Роджерс — 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 20 минут. Касаткина, «посеянная» под номером 20, взяла пять подач соперницы и проиграла одну свою.

Также на счету обеих теннисисток по одному эйсу. Роджерс допустила пять двойных ошибок против двух у россиянки.

В четвёртом круге Касаткина встретится с победительницей матча между итальянкой Камилой Джорджи (28 номер «посева») и белоруской Ариной Соболенко (номер 7). В их поединке идёт второй сет. В первом Азаренко выиграла 6:4, во втором Джорджи ведёт 2:0 на своей подаче.

В эти минуты также идёт ещё один матч третьего круга с участием россиянки — Вероника Кудерметова (номер 29) играет с третьей «сеяной» Паулой Бадосой из Испании. Бадоса выиграла первые два гейма и ведёт 2:0.