Финляндия вышла в финал чемпионата мира по хоккею. В матче 1/2 финала скандинавы взяли верх над США — 4:3. Счёт на второй минуте открыл Нэйт Шмидт. На 17-й Миро Хейсканен забросил ответную шайбу.

Во втором периоде финны дважды выходили вперёд. Сперва Сакари Маннинен реализовал большинство на 25-й минуте. После этого Шон Фаррелл снова сделал счёт равным на 27-й. На 30-й Сами Ватанен вернул преимущество команде Суоми.

В третьем периоде Йоэль Армия на 46-й минуте забросил четвёртую шайбу финнов. Адам Гаудетт на 58-й сократил отставание до минимума, но этого американцам не хватило.

Финляндия вышла в финал чемпионата мира и сыграет с победителем матча Канада — Чехия.

Финны за свою историю три раза выигрывали чемпионаты мира — в 1995, 2011 и 2019 году. На предыдущем ЧМ команда дошла до финала, где уступила Канаде. В этом году Финляндия уже выигрывала олимпийский хоккейный турнир.