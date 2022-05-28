«Уфа» проиграла «Оренбургу» в ответном стыковом матче за право участия в российской премьер-лиге — 1:2. Счёт открыл нападающий гостей Джоэль Фамейе на 13-й минуте. На 44-й Юрий Журавлёв сравнял счёт.

Уфимцев устраивал счёт 1:1, поскольку на выезде они сыграли 2:2 и выходили за счёт голов на выезде. Однако на четвёртой добавленной минуте капитан гостей Андрей Малых провёл победный мяч и принёс команде победу.

«Оренбург» вернулся в РПЛ спустя два года. Он выступал в элите в сезонах-2016/17, 2017/18 и 2018/19. В прошлом сезоне команда заняла второе место, но не получила лицензию премьер-лиги.

Отметим, что в составе «Уфы» выступает лучший бомбардир чемпионата России-2021/22 Гамид Агаларов.

Ранее в другом стыковом противостоянии «Химки» сохранили прописку в РПЛ, победив «СКА-Хабаровск» — 0:1, 3:0.