Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос». В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции она обыграла четвёртую ракетку мира и третью «сеяную» Паулу Бадосу из Испании.

Первый сет Кудерметова выиграла 6:3, во втором россиянка вела 2:1, после чего Бадоса снялась с турнира из-за травмы.

Кудерметова успела взять три подачи соперницы и проиграла одну свою. Игра длилась 1 час 2 минуты. Россиянка сделала пять эйсов и одну двойную ошибку. Бадоса четырежды допускала двойные и ни разу не подала навылет.

В четвёртом круге Кудерметова сыграет с победительницей матча между Мэдисон Кис и Еленой Рыбакиной.

Ранее в четвёртый круг пробилась также Дарья Касаткина, которая сыграет с Камилой Джорджи из Италии.