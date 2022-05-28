Канада крупно обыграла Чехию в полуфинале чемпионата мира по хоккею — 6:1. Счёт открыли чехи: на 8-й минуте отличился Давид Крейчи. После этого забивали только канадцы. Дилан Козенс за 33 секунды до конца первого периода сравнял счёт.

Во втором периоде сперва Адам Лаури вывел канадцев вперёд (28-я минута), отличились Кент Джонсон (29-я) и Мэтью Барзал (31-я). В третьем периоде отличились Коул Силлинджер (44-я) и снова Дилан Козенс (53-я).

На 47-й минуте чех Давид Пастрняк не реализовал буллит.

В другом полуфинале Финляндия победила США 4:3. Чехи сыграют с американцами в матче за бронзу, а в финале встретятся Финляндия и Канада. Это повторение финала ЧМ-2021, тогда канадцы выиграли 3:2 в овертайме.

Матчи за бронзу и золото состоятся 29 мая.