Организаторы во второй раз отложили начало финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Изначально игра была отложена на 15 минут. Причиной стало то, что автобус «красных» попал в пробку, и команда прибыла с 20-минутным опозданием.

Кроме того, у фанатов возникли проблемы с попаданием на стадион и проходом на трибуны.

Из соображений безопасности матч был отложен ещё на 15 минут и стартует в 22:30.

Команды заявили следующие составы:

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Диас, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Тиаго, Конате, Мане, Салах.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.

Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени.

«Реал» выигрывал Лигу чемпионов (и Кубок чемпионов) рекордные 13 раз, последний — в 2018 году. «Ливерпуль» завоёвывал трофей 6 раз, последний — в 2019-м.

За всю историю клубы провели между собой восемь официальных матчей. «Реал» выиграл 4 раза, «Ливерпуль» — 3, один раз была зафиксирована ничья. Разность мячей — 10-8 в пользу «Реала».

Клубы до этого дважды встречались в финалах главного еврокубка. В 1981 году «Ливерпуль» выиграл 1:0, в 2018-м победил «Реал» 3:1.