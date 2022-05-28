«Реал» открыл счёт в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». На 59-й минуте отличился Винисиус Жуниор.

Команды играют в следующих составах:

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Диас, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Тиаго, Конате, Мане, Салах.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.

Игра проходит на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени.

Встреча стартовала с более чем получасовым опозданием: автобус с игроками «Ливерпуля» попал в пробку по пути на стадион, кроме того, у некоторых фанатов возникли проблемы с попаданием на стадион.

«Реал» выигрывал Лигу чемпионов (и Кубок чемпионов) рекордные 13 раз, последний — в 2018 году. «Ливерпуль» завоёвывал трофей 6 раз, последний — в 2019-м.

За всю историю клубы провели между собой восемь официальных матчей. «Реал» выиграл 4 раза, «Ливерпуль» — 3, один раз была зафиксирована ничья. Разность мячей — 10-8 в пользу «Реала».

Клубы до этого дважды встречались в финалах главного еврокубка. В 1981 году «Ливерпуль» выиграл 1:0, в 2018-м победил «Реал» 3:1.