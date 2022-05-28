«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2021/22. В финальном матче мадридцы взяли верх над «Ливерпулем» со счётом 1:0. Единственный гол забил Винисиус Жуниор на 59-й минуте встречи.

Команды играли в следующих составах:

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Кейта, 77), Тиаго (Фирмину, 77), Мане, Салах, Диас (Жота, 65).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич (Себальос, 90), Вальверде (Камавинга, 86), Бензема, Винисиус Жуниор (Родриго, 90+3).

Игра прошла на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов (и Кубок чемпионов) рекордный 14-й раз. У ближайшего преследователя «Милана» побед в два раза меньше — 7.

Кроме того, наставник мадридцев Карло Анчелотти установил рекорд Лиги чемпионов, выиграв трофей в четвёртый раз в карьере. По три раза титул брали Боб Пейсли (с «Ливерпулем» в 1977, 1978 и 1981) и Зинедин Зидан (с «Реалом» в 2016, 2017 и 2018). Анчелотти выигрывал Лигу чемпионов в 2003 и 2007 году с «Миланом» и в 2014 с «Реалом».