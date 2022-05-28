Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд по числу побед в Лиге чемпионов. В финальном матче розыгрыша турнира в сезоне-2021/22 мадридцы одолели с минимальным счётом «Ливерпуль» — 1:0.

Анчелотти завоевал трофей в четвёртый раз в карьере. Ранее он сделал это с «Миланом» в 2003 и 2007 году и с «Реалом» в 2014-м.

По три раза титул брали Боб Пейсли (с «Ливерпулем» в 1977, 1978 и 1981) и Зинедин Зидан (с «Реалом» в 2016, 2017 и 2018).

«Реал» выиграл Лигу чемпионов (и Кубок чемпионов) рекордный 14-й раз. У ближайшего преследователя «Милана» побед в два раза меньше — 7