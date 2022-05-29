«Рейнджерс» обыграл «Каролину в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли — 5:2. Главным героем встречи стал российский голкипер Игорь Шестёркин. Он не только отразил 37 бросков из 39, но и стал автором сразу двух голевых передач. Кроме того, Шестёркин выиграл шестой домашний матч «Рейнджерс» подряд, установив новый клубный рекорд.

В первом периоде «Рейнджерс» повели 2:0. На 8-й минуте отличился Тайлер Мотте, на 10-й — Мика Зибанежад. Последнему Шестёркин отдал первую передачу.

На 24-й минуте ньюйоркцы забросили третью шайбу — отличился Филип Хитил. После этого «Каролина» заменила вратаря: вместо Антти Рантаа вышел россиянин Пётр Кочетков. Он отразил 10 бросков из 12.

На 26-й минуте Брэди Скжей отыграл одну шайбу, но уже на 27-й Хитил оформил дубль. Шестёркин отдал ему вторую голевую передачу.

На 31-й Винсент Трошек снова сократил отставание, а на 48-й окончательный счёт установил россиянин Артемий Панарин. В составе «Харрикейнз» вышел Андрей Свечников.

«Рейнджерс» сравняли счёт в серии — 3-3 (1:2, 0:2, 3:1, 4:1, 1:3, 5:2). Седьмой решающий матч состоится на площадке «Каролины» 31 мая. В финале Восточной конференции победитель сыграет с обладателем двух последних Кубков Стэнли «Тампа-Бэй».