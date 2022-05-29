Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин назван лучшим игроком Лиги чемпионов по точности передач. Пресс-служба УЕФА отметила, что российский хавбек сделал 26 точных передач из 27, показав 98% точности.

Вторым назван защитник «Барселоны» Эрик Гарсия, отметившийся 197 точными пасами из 203, что равняется по версии УЕФА 97,5%.

Стоит отметить, что пресс-служба допустила ошибки в вычислениях. У Ерохина должно быть лишь 96% точных передач (26/27*100%=96,3%), а у Гарсии — 97%. Таким образом, именно Гарсия должен был стать лучшим.

Ерохин шесть раз выходил на замену в шести матчах группового турнира Лиги чемпионов, проведя в общей сложности 107 минут.