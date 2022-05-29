Российский голкипер Игорь Шестёркин отметился двумя голевыми передачами в шестом матче 1/4 финала Кубка Стэнли против «Рейнджерс». Россиянин стал пятым вратарём в истории, сумевшим сделать ассистентский дубль в матче плей-офф НХЛ.

Ранее по два голевых паса в одной игре Кубка Стэнли делали Грант Фюр («Эдмонтон», 1991), Том Баррассо («Питтсбург», 1993), Жозе Теодор («Монреаль», 2004) и Пекка Ринне («Нэшвилл», 2017).

Всего на счету Шестёркина три голевых передачи за один розыгрыш Кубка Стэнли. Рекорд установил Мартин Бродер, который отметился четырьмя ассистами в составе «Нью-Джерси» в 2012 году.

Кроме того, Шестёркин установил рекорд по очкам в плей-офф за всю карьеру среди российских вратарей. Помимо него, в Кубке Стэнли очки набирали Евгений Набоков (2 передачи), Андрей Василевский, Антон Худобин и Николай Хабибулин (по 1).