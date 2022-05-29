Сегодня, 29 мая, «Спартак» и «Динамо» встретятся в финале Кубка России по футболу. Игра состоится на Большой арене «Лужники» 29 мая и стартует в 17:00 по московскому времени.

Судить встречу будет арбитр Кирилл Левников.

Примечательно, что дерби «Спартак» — «Динамо» считается старейшим в России, но при этом в финале Кубка страны клубы встречаются впервые с 1950 года.

«Спартак» выигрывал Кубок России три раза — в 1994, 1998 и 2003 году. «Динамо» побеждало в турнире только один раз — в 1995-м. Это последний трофей клуба на данный момент.