Московский «Спартак» стал обладателем Кубка России в сезоне 2021/22. В финальном матче красно-белые взяли верх над столичным «Динамо» со счётом 2:1. Счёт открыл Александр Соболев в первом тайме на 10-й минуте.

В начале второго тайма динамовцы сравняли счёт — отличился Арсен Захарян. Победный мяч провёл Квинси Промес на 72-й минуте.

Команды играли в следующих составах:

«Спартак»: Максименко — Литвинов, Жиго, Джикия (Кофрие, 66) — Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Мозес — Промес (Умяров, 90), Соболев (Зобнин, 81), Игнатов (Николсон, 66).

«Динамо»: Лещук — Паршивлюк (Лесовой, 77), Бальбуэна, Евгеньев, Варела (Макаров, 88) — Шиманьски, Фомин, Скопинцев (Моро, 88) — Тюкавин, Смолов (Грулёв, 77), Захарян.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвёртый раз в истории. До этого он завоёвывал трофей в1994, 1998 и 2003 году. «Динамо» выиграло Кубок России только в 1995-м. Это последний трофей бело-голубых на данный момент.