Сборная Чехии одержала волевую победу над США в матче за третье место чемпионата мира по хоккею — 8:4. После первого периода чехи уступали 1:3.

Счёт на 10-й минуте открыл Карсон Кульман. На 13-й Адам Годетт увеличил преимущество американцев. На 16-й Иржи Чернох сократил отставание, а за 13 секунд до первого перерыва Кульман оформил дубль.

На 33-й минуте Иржи Шмейкал снова сделал отставание чехов минимальным.

Третий период чешская команда выиграла со счётом 6:1. Хет-трик оформил Давид Пастрняк (41-я, 44-я и 60-я минуты), дубль сделал Давид Кампф (55-я и 59-я), ещё гол забил 36-летний экс-форвард СКА Роман Червенка (43-я). Томас Бордело забросил четвертую шайбу американцев при счёте 3:7 (59-я).

В финале чемпионата мира сыграют Финляндия и Канада. Это повторение прошлого финала ЧМ.