Стали известны участники матча за Суперкубок России-2022. Трофей в этом году разыграют чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак».

Зенитовцы в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат страны, «Спартак» сегодня, 29 мая, завоевал Кубок России, победив в финале «Динамо» 2:1.

Это будет первая встреча «Спартака» и «Зенита» в матче за Суперкубок России.

«Зенит» шесть раз завоёвывал трофей: в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020 и 2021 году. Три раза (2012, 2013, 2019) сине-бело-голубые проигрывали в игре за Суперкубок. Чаще «Зенита» титул завоёвывал только ЦСКА (7).

«Спартак» выигрывал Суперкубок России один раз — в 2017 году. В 2004, 2006 и 2007-м столичная команда проигрывала в финалах.

Место и время проведения матча за Суперкубок пока неизвестны. В числе претендентов — Калининград, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Сочи. Игра должна пройти в августе, по традиции непосредственно перед стартом нового сезона чемпионата России.