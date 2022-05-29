После завершения финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» на церемонии награждения выступила певица МакSим. Девушка исполнила свой главный хит — «Знаешь ли ты?».

Ей хором подпевали фанаты и футболисты «Спартака». Хит «Знаешь ли ты?» давно уже стал неофициальным гимном фанатов клуба, который они часто исполняют на матчах.

Примечательно, что выступила МакSим босиком, а в её песне есть строки «Шла босиком, не жалея ног».

«Спартак» впервые с 2003 года выиграл Кубок России. В финале команда одолела «Динамо» 2:1.