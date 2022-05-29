Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею-2022. В финальном матче команда Суоми обыграла Канаду в овертайме со счётом 4:3.

Счёт открыл канадский форвард Дилан Козенс по истечении ровно четырёх минут второго периода.

В третьем периоде финны отметились тремя голами. Микаэль Гранлунд на 45-й минуте сравнял счёт, на 46-й оформил дубль, а на 55-й забил Джоэль Армия.

Однако канадцы смогли сравнять счёт и перевести встречу в овертайм. На 58-й минуте шайбу забросил Зак Уайтклауд, а на 59-й — Максим Комтуа.

В овертайме Сакари Маннинен нанёс победный бросок на 67-й минуте.

Финны в четвёртый раз выиграли чемпионат мира. Ранее они завоёвывали золотые медали в 1995, 2011 и 2019 году. Финляндия и Канада играют в финале ЧМ третий раз подряд. В 2019-м победили финны (3:1), в 2021-м — канадцы (3:2 ОТ).

Ранее бронзу взяла Чехия, обыгарвшая в матче за третье место США (8:4).