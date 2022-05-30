Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц заявил, что руководство рассмотрит предложение о расширении РПЛ до 18 клубов, начиная с сезона-2023/24. С данным предложением выступил «Урал».

«Получили письмо от «Урала». В случае поддержки клубами отправим его в РФС», — цитирует ТАСС Хачатурянца.

24 мая исполком РФС принял решение о сохранении действующего формата лиги на следующий сезон. В РПЛ останется 16 команд, которые проведут двухкруговой турнир.

Отметим, что 22 марта представители РПЛ поддержиали идею расширения лиги до 18 команд.

В высшем российском дивизионе играло 18 команд в сезонах-1993, 1996 и 1997. В дебютном розыгрыше в сезоне-1992 выступало 20 команд, разделённых на две группы, а в остальные годы (1994-1995 и с 1998-го) — 16.