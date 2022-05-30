Российская фигуристка Алёна Косторная исполнила на публике песню Адель «Skyfall». Ролик с исполнением 18-летней спортсменкой хита из фильма о Джеймсе Бонде был опубликован на YouTube-канале «21timfinnegan».

Алёна Косторная в сезоне-2019/20 выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при, а также два этапа Гран-при. Также в её карьере были серебро и две бронзы чемпионатов России, победа в финале Кубка России, победа финале юниорского Гран-при и два серебра юниорских чемпионатов России.

В сезоне-2021/22 Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе после года в академии Евгения Плющенко. Однако весной она вновь сменила тренера, уйдя к Елене Буяновой.