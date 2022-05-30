Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что против проведения матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге. В игре за Суперкубок встретятся обладатель Кубка России «Спартак» и чемпион страны «Зенит».

«Только не Питер. В Лужниках мне понравилось. Было бы неплохо постоянно там играть, чего стадион простаивает», — цитирует Мележикова «Петербургский дневник» со ссылкой на ТАСС.

«Зенит» и «Спартак» впервые сыграют между собой в матче за Суперкубок России. Дата и место матча пока не определены. По данным СМИ, руководство РФС рассматривает варианты в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи.