Как пел московско-петербургский музыкант Константин Кинчев, «в комплексах рождается спесь – не больше того». А если у тебя накопился целый ворох комплексов имперского величия, то их активации достаточно даже небольшого успеха.

Вчера «Спартак» за счёт огромного везения выиграл Кубок России и спас свой провальный юбилейный сезон. А помимо победы в Кубке, спартаковцы завоевали ещё один приз, который очень важен для них самих (как бы они ни говорили обратное). «Спартак» получил возможность сразиться за Суперкубок со своим главным раздражителем «Зенитом».

Казалось бы, прошлогодние 1:7 наглядно показали спартаковцам их положение относительно «Зенита». Но успех в Кубке в очередной раз вскружил «народной команде» голову, и вот её руководство уже считает в порядке вещей постановку условий и требований к организации Суперкубка.

Генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, отвечая на вопрос, где стоит провести матч за Суперкубок России, ответил: «Только не Питер. В Лужниках мне понравилось. Было бы неплохо постоянно там играть, чего стадион простаивает».

Первую часть слов Мележикова теоретически можно понять: «Зенит» на «Газпром Арене» будет иметь преимущество своего поля. Но тут же, уже в следующем предложении гендиректор предлагает провести матч в Москве. То есть «Зениту» в своём городе играть нельзя, а вот «Спартаку» можно.

Суперкубок России – довольно молодой турнир. Он разыгрывается лишь с 2003 года, по разным городам начал ездить и вовсе с 2011-го. До этого турнир три раза принимал стадион «Локомотив» и пять – «Лужники».

«Спартак» играл в Суперкубке четыре раза, и все четыре – в Москве. В Санкт-Петербурге турнир проходил один раз – в 2015 году, ещё на «Петровском». «Зенит» в том году в серии пенальти вырвал победу у «Локомотива». И болельщики тогда сильно возмущались, что Питер получил преимущество своего поля.

Но вот только с 2016 года «Зенит» принимал участие в четырёх Суперкубках из шести. Во всех из них соперником петербуржцев были московские клубы – ЦСКА и три раза «Локомотив». И в трёх матчах из четырёх питерцы играли против московского клуба в Москве. Только в прошлом году трофей был разыгран в Калининграде. Добавьте к этому матч за Суперкубок-2008, когда «Зенит» и «Локомотив» также встречались в Москве.

Почему-то такой расклад «Спартак» не смущает. Выиграв первый трофей за 5 лет и первый Кубок России – за 19, красно-белые снова поверили, что вправе диктовать свои условия, с которыми все должны считаться.

Ну а «Зениту» на самом деле всё равно, где играть за Суперкубок. Они выигрывали трофей в Москве, Краснодаре, Петербурге и Калининграде, а проигрывали – в Москве, Самаре и Ростове-на-Дону. А «Спартак» ни разу не выезжал за пределы столицы и выиграл только один раз. Всё решит не место проведения, а мастерство команды. И если «Спартак» и дальше вместо подготовки к матчам с Питером будет возмущаться, что им «неправильного» арбитра поставили, то 1:7 будет повторяться ещё не раз.