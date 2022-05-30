Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отказался комментировать ситуацию с фигуристкой Елизаветой Нугумановой и Евгением Рукавицыным. Ранее Нугуманова заявила, что Рукавицын и его ассистенты в прошлом сезоне оскорбляли её из-за лишнего веса, срывали тренировки и даже угрожали.

«Я настолько не вовлечен в эту историю, — цитирует «РИА Новости» Горшкова. — Не знаю, что там происходит. Поэтому никак не могу это прокомментировать».

Елизавете Нугумановой 19 лет. Основных достижений она добилась на юниорском уровне: выиграла «Триглав Трофи», стала второй на «Таллинн Трофи», дважды попадала в призы на юниорском Гран-при, неоднократно побеждала на этапах Кубка России.

На взрослом уровне Нугуманова выиграла мемориал Панина, один раз победила на этапе Кубка России, завоевала бронзу на челленджере в Варшаве. Лучшим результатом на чемпионате России для нее стало шестое место в сезоне-2020/21.