Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинет клуб этим летом, утверждает «Чемпионат». Отмечается, что окончательного диалога с руководством ещё не было, но своему окружению Ваноли уже сообщил об уходе.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года, сменив Руя Виторию. Под руководством итальянца красно-белые заняли в чемпионате России десятое место, повторив худший результат в истории. При этом им удалось выиграть Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» (2:1).

Ранее сообщалось, что Ваноли хочет остаться в клубе.

«Спартак», несмотря на выигрыш Кубка, не примет участия в Лиге Европы: российские клубы были отстранены от еврокубков в связи с санкциями.