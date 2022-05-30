Стала известна символическая сборная Кубка России в сезоне-2021/22. В неё вошли сразу шесть футболистов «Спартака», два игрока «Динамо» и три представителя ФНЛ.

«Спартак» выиграл Кубок России, победив в финале «Динамо» 2:1. По пути к финалу красно-белые обыграли «Кубань» (6:1), ЦСКА (1:0) и «Енисей» (3:0).

Полностью состав сборной Кубка России выглядит следующим образом:

Александр Максименко («Спартак») — Мингиян Бевеев («Енисей»), Самюэль Жиго («Спартак»), Георгий Джикия («Спартак»), Ильнур Альшин («Балтика») — Хетаг Хосонов («Алания»), Кристофер Перейра («Спартак»), Даниил Фомин («Динамо») — Арсен Захарян («Динамо»), Александр Соболев («Спартак»), Квинси Промес («Спартак»).