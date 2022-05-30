Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков дисквалифицирован на два года за расистское высказывание. Данное наказание было вынесено дисциплинарной комиссией Всероссийской федерацией волейбола 19 мая, сегодня исполком ВФВ его утвердил официально.

12 мая во время решающего матча финала чемпионата России по волейболу среди женщин против «Уралочки» Воронков произнёс оскорбительную фразу.

Во время тайм-аута он сказал одной из своих подопечных: Почему опять опять ловишь эту обезьяну?» Имён тренер не называл, однако судя по контексту, он имел в виду кубинскую волейболистку Айламу Монталво, единственную темнокожую спортсменку в составе «Уралочки».

После завершения сезона Монталво покинула Россию, однако в «Уралочке» заявили, что это никак не связано с расистским скандалом.