Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски объявил о желании покинуть команду. 33-летний форвард выступал за мюнхенцев с 2014 года.

«Моя история с «Баварией» подошла к концу. Я больше не хочу играть в этой команде. Лучшим решением в этой ситуации будет трансфер», — цитирует Kicker Левандовски.

Левандовски 33 года. В составе «Баварии» он провёл 374 матча и забил 343 мяча во всех турнирах. В сезоне 2021/22 поляк отметился 49 мячами в 45 играх.

По данным СМИ, интерес к Левандовски проявляет «Барселона».